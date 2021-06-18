وظائف شاغرة في مركز الأرصاد

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الإلكتروني عن توفر 21 وظيفة لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة، من الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس او الماجستير في تخصصات ذات صلة للوظائف المطلوبة.
وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير عام البحث والتطوير والابتكار، مدير عام التقنيات والاتصالات، مدير عام الاستراتيجية والتسويق، مدير إدارة التخطيط والأداء، أخصائي أرصاد جوية (تحسين الطقس)، أخصائي أرصاد جوية (النمذجة العددية للمناخ)، أخصائي أرصاد جوية (النمذجة العددية للطقس)، أخصائي أرصاد جوية (خدمات المناخ).
وتشمل الوظائف: أخصائي أرصاد جوية (التحاليل والتوقيعات)، أخصائي أرصاد جوية (المنطقة الوسطى)، باحث صحة البيئة، مدير مشروع، مشرف محلل محفظة، أخصائي تخطيط، أخصائي تخطيط جودة، محلل نظم معلومات جغرافية، مطور تطبيقات، محلل نظم، مدير نظم، أخصائي شبكات، كبير مطوري تطبيقات.
واشترط مركز الأرصاد، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة، أن يكون المتقدم متفرغاً للعمل، إجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، مع ضرورة إرافاق السيرة الذاتية إلكترونياً.
ويحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب، بينما التقديم متاح من يوم الخميس الموافق (2021/6/17م) ويستمر لمدة (14) يوماً، عبر موقع مركز الأرصاد : من هنـــــــــــــــا