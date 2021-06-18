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«الصحة» توضح مدى تأثير تناول أدوية الـ «كورتيزون» على تلقي لقاح كورونا

منذ 17 دقيقة
1441
«الصحة» توضح مدى تأثير تناول أدوية الـ «كورتيزون» على تلقي لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، مدى تأثير تناول أدوية "منع تخثر الدم" أو الـ"كورتيزون" على تلقي اللقاح المُضاد لفيروس "كورونا".

وأكدت الوزارة، أن تناول أدوية "كورتيزون" ليس من موانع تلقّي لقاح "كورونا"، لكن يُنصح بأن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب المُعالج، لافتة إلى أن المرضى الذين يحصلون على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكن لهم أخذ اللقاح، مع الحرص على المراقبة بعد أخذه لمدة 30 دقيقة.

وطالبت وزارة الصحة، مَن يتناولون أدوية لمنع تخثر الدم إلى التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه.

 

 

وزارة الصحة
لقاح كورونا
أدوية كورتيزون

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ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
المنصف
قال من شاهدك يابا الحصين قال.....
المنصف
قال من شاهدك يابا الحصين قال.....
المنصف
قال من شاهدك يابا الحصين قال.....

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