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وظائف هندسية شاغرة في أرامكو لأعمال الخليج

منذ 28 دقيقة
1562
وظائف هندسية شاغرة في أرامكو لأعمال الخليج

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أرامكو لأعمال الخليج، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الخفجي.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مرافق، مستشار عمليات المصنع، مهندس بترول (عدد وظيفتين)، أخصائي النمذجة الجيولوجية.

وأشارت إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يوليو 2021م، لافتة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة أرامكو لأعمال الخليج للتوظيف : من هنـــــــــا

 

 

وظائف
الخفجي
شركة أرامكو لأعمال الخليج

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ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
المنصف
قال من شاهدك يابا الحصين قال.....
المنصف
قال من شاهدك يابا الحصين قال.....
المنصف
قال من شاهدك يابا الحصين قال.....

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