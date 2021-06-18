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بالفيديو.. مختص: يعد الدوام ليليًا إذا عمل الموظف 3 ساعات من بعد الـ 11 مساءً

منذ 24 دقيقة
1483
بالفيديو.. مختص: يعد الدوام ليليًا إذا عمل الموظف 3 ساعات من بعد الـ 11 مساءً

الرياض (صدى):
كشف المختص نواف العايد، أن أنظمة العمل تقول إن دوام الموظف يعد ليلياً إذا داوم أكثر من 3 ساعات من بعد الساعة الـ 11 مساءً، لافتًا إلى أن الدوام الاعتيادي يكون في الفترة من السادسة صباحاً وحتى الـ 11 ليلاً والساعات الباقية هي الفترة التي تعد دواماً ليلياً.

وقال نواف العايد، أن القانون ألزم صاحب العمل بتسهيل حصول الموظف الليلي على خدمات التغذية والتعويض على شكل مزايا في ساعات العمل، بحيث يعمل عدد ساعات أقل ويمنح أجر دوام كامل، وذلك خلال مشاركته مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" .

وأشار "العايد" إلى أن الموظف الليلي يجب حسب القانون احترام حقوقه وفرصه في المزايا والمكافآت والدورات وألا يتم تهميشه، كما يحق له المطالبة بتدوير وقت العمل إذا طلب ذلك، ويجب على صاحب العمل تغيير ساعات دوامه إذا قدم تقريراً طبياً يثبت تضرره من العمل الليلي.

وأكد على الموظفين على عدم إفشاء أسرار العمل التجارية أو الصناعية، موضحًا أنه لو أثبت صاحب العمل إفشاء الموظف للأسرار فإنه يحق له فصله وحرمانه من المكافآت مهما كانت المدة التي عمل بها داخل المؤسسة، لافتًا إلى أن اشتراط بعض أصحاب العمل موظفين ذكوراً أو إناثاً للتقدم على الوظائف يعد نوعاً من التمييز، وهو أمر مخالف ويعاقب مرتكبه بغرامة قيمتها 20 ألف ريال.

أنظمة العمل
نواف العايد
دوام ليلي
عمل الموظف

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لكن انت يا بدور كبرتي في العمر ومستهلكه بكثرة الزيجات واصبحتي عجوز وغير مرغوبه
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله .. نهايتهم جميعا سيئه
احمد
وش قاعد يقول هذا!!!!!
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
جنوبيه قحطانيه❣
وع من يسويها😷

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