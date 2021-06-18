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مستشفى الملك فيصل يوفر وظائف شاغرة للجنسين

منذ 39 دقيقة
1547
مستشفى الملك فيصل يوفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

وأشارت إلى أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: طبيب متخصص/ زراعة الكلى للبالغين (الرياض)، رئيس تمريض/ وحدة أمراض الدم (الرياض)، رئيس تمريض/ وحدة العناية التاجية (الرياض)، مساعد رئيس تمريض (الرياض)، مساعد أول طب أسنان (الرياض)، ممرض أول (الرياض)، مترجم طبي سريري (الرياض).

وقالت أن ذلك بإلإضافة إلى مشرف قسم خدمات الطعام (الرياض)، مساعد عيادة أول (الرياض)، ممثل ثانٍ خدمات المرضى المراجعين (الرياض)، أخصائي أول برنامج إدارة البيانات (الرياض)، كبير محللي قسم قاعدة البيانات (الرياض)، اختصاصي قسم قاعدة البيانات (الرياض)، أمين صندوق (الرياض)، كاتب جناح (الرياض).

وتشمل الوظائف: مساعد مدير قسم خدمات النظافة (المدينة المنورة)، مساعد مشرف إدارة الإسكان (المدينة المنورة)، مشرف نظافة (المدينة المنورة)، مساعد رعاية مرضى (المدينة المنورة)، طبيب متخصص/ وحدة الطوارئ للبالغين (جدة)، ممرض ثالث (جدة).

وأفادت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يوليو 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول إلى موقع مستشفى الملك فيصل : من هنــــــــــــا

 

وظائف
جدة
الرياض
المدينة المنورة
مستشفى الملك فيصل

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لكن انت يا بدور كبرتي في العمر ومستهلكه بكثرة الزيجات واصبحتي عجوز وغير مرغوبه
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله .. نهايتهم جميعا سيئه
احمد
وش قاعد يقول هذا!!!!!
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
جنوبيه قحطانيه❣
وع من يسويها😷

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