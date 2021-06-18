رجل يقتل زوجته بعد إصابتها بالسرطان

القاهرة (صدى):
أقدم رجل في مصر على قتل زوجته بعد إصابتها بمرض السرطان؛ بسبب تكلفة علاجها الباهظة.
ونشبت مشاجرة بينهما قام الجاني على أثرها باستلال سلاح الجريمة "عصا خشبية"، وانهال عليها بالضرب حتى سقطت جثة هامدة وفارقت الحياة في الحال؛ حيث كانت المجني عليها تعاني من مرض السرطان وتتناول الكثير من الأدوية بشكل يومي.
وكانت الزوجة قد أخبرت زوجها فور عودته من عمله أنها تريد مبلغا من المال لعمل بعض الأشعة والفحوصات الطبية، لكن الزوج عارضها رافضاً دفع المبلغ وانفعل عليها، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بالأيدي، وأثناء ذلك أخذته أفكاره الشيطانية؛ ليستل عصا خشبية وانهال عليها بالضرب حتى سقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة في الحال.