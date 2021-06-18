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مستشفى قوى الأمن يوفر وظائف فنية شاغرة

منذ 6 دقائق
1169
مستشفى قوى الأمن يوفر وظائف فنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني تكييف هواء: شهادة الدبلوم في تخصص التكييف والصيانة، ميكانيكي عام: شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة العامة، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشار أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع برنامج مستشفى قوى الأمن للتوظيف : من هنــــــــــــا

 

 

وظائف
الرياض
مستشفى قوى الأمن
وظائف فنية

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
وش قاعد يقول هذا!!!!!
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
جنوبيه قحطانيه❣
وع من يسويها😷
فكر إنسان نقي ..
فساد ليس بعده فساد وخزي وعار وقلة ذوق وادب واحترام قبحكن الله واخزاكن الله ياملعونات. يستخدمون إفساد النساء لتدمير المجتمع المسلم لعنهم الله
فكر إنسان نقي ..
نعوذ بالله من الفتنة وفساد النساء وذهاب حيائهن لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل استغفرالله العظيم

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