مستشفى قوى الأمن يوفر وظائف فنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني تكييف هواء: شهادة الدبلوم في تخصص التكييف والصيانة، ميكانيكي عام: شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة العامة، أو أي مجال ذي الصلة.
وأشار أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع برنامج مستشفى قوى الأمن للتوظيف : من هنــــــــــــا