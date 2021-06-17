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تشوهات الأظافر تشير إلى الإصابة بكورونا

منذ 56 دقيقة
391
تشوهات الأظافر تشير إلى الإصابة بكورونا

أميرة خالد (صدى):
ذكر تقرير طبي جديد، أن تشوهات الأظافر تشير إلى الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لافتًا إلى أن تلك الحالة يُطلق عليها اسم "أظافر كوفيد".

وأفاد أنها تكون من خلال ظهور بعض العلامات والتشوهات على الأظافر، بينها شكل نصف قمر أحمر على شكل شريط مُحدب فوق المنطقة البيضاء عند قاعدة الأظافر، كما أن العلامات الأخرى التي جرى تسجيلها تتضمن حدوث تغير في اللون البرتقالي في أطراف الأظافر، وكذلك ظهور خطوط بيضاء على أظافر المريض.

وكشف التقرير، أن سبب تلك التشوهات قد يعود إلى تلف الأوعية الدمـوية المُرتبط بالفيروس نفسه، أو بسبب الاستجابة المناعية ضد الفيروس، الأمر الذي يتبعه حدوث جلطات دمـوية صغيرة وتغير لونها، مؤكدًا أن تلك العلامات لا تُثير القلق وقد تستمر بين أسبوع واحد إلى أكثر من أربعة أسابيع.

 

 

كورونا
تقرير طبي
الأظافر
تشوهات الأظافر

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
وش قاعد يقول هذا!!!!!
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
جنوبيه قحطانيه❣
وع من يسويها😷
فكر إنسان نقي ..
فساد ليس بعده فساد وخزي وعار وقلة ذوق وادب واحترام قبحكن الله واخزاكن الله ياملعونات. يستخدمون إفساد النساء لتدمير المجتمع المسلم لعنهم الله
فكر إنسان نقي ..
نعوذ بالله من الفتنة وفساد النساء وذهاب حيائهن لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل استغفرالله العظيم

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