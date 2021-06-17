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عبدالرحمن الجماز : الهلال يتزعم الأندية كروياً

منذ ساعة
362

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
وش قاعد يقول هذا!!!!!
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
جنوبيه قحطانيه❣
وع من يسويها😷
فكر إنسان نقي ..
فساد ليس بعده فساد وخزي وعار وقلة ذوق وادب واحترام قبحكن الله واخزاكن الله ياملعونات. يستخدمون إفساد النساء لتدمير المجتمع المسلم لعنهم الله
فكر إنسان نقي ..
نعوذ بالله من الفتنة وفساد النساء وذهاب حيائهن لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل استغفرالله العظيم

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