نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. الفيصلي يتعاقد مع الإيطالي باولو تراميزاني

منذ ساعة
1858
بالصور.. الفيصلي يتعاقد مع الإيطالي باولو تراميزاني

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الفيصلي، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع المدرب الإيطالي باولو تراميزاني لمدة موسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وكان الفيصلي أعلن نهاية الموسم الماضي انتهاء عقد مدربه البرازيلي شاموسكا بعد تدريبه للفريق 3 أعوام خلفا لرازوفيتش، وتوج مع النادي ببطولة كأس الملك الأولى في تاريخه أمام التعاون.

ومن الجدير بالذكر، أن تراميزاني خاض فترة في الدوري الإيطالي مع ليفورنو قبل العودة إلى سيون ومنه إلى هايدوك سبليت الكرواتي، وخلال مسيرته التدريبية توج تراميزاني ببطولة واحدة كانت الدوري القبرصي في عام 2019.

الفيصلي
تعاقدات
باولو تراميزاني

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احمد
وش قاعد يقول هذا!!!!!
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
جنوبيه قحطانيه❣
وع من يسويها😷
فكر إنسان نقي ..
فساد ليس بعده فساد وخزي وعار وقلة ذوق وادب واحترام قبحكن الله واخزاكن الله ياملعونات. يستخدمون إفساد النساء لتدمير المجتمع المسلم لعنهم الله
فكر إنسان نقي ..
نعوذ بالله من الفتنة وفساد النساء وذهاب حيائهن لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل استغفرالله العظيم

أخر الأخبار

مستشفى قوى الأمن يوفر وظائف فنية شاغرة
مستشفى قوى الأمن يوفر وظائف فنية شاغرة
منذ 6 دقائق 1168
تشوهات الأظافر تشير إلى الإصابة بكورونا
تشوهات الأظافر تشير إلى الإصابة بكورونا
منذ 35 دقيقة 334
بالصور.. الفيصلي يتعاقد مع الإيطالي باولو تراميزاني
بالصور.. الفيصلي يتعاقد مع الإيطالي باولو تراميزاني
منذ ساعة 1858
عبدالرحمن الجماز : الهلال يتزعم الأندية كروياً
عبدالرحمن الجماز : الهلال يتزعم الأندية كروياً
منذ ساعة 319
علي القطان : النصر أكثر نادي حصل على ركلات جزاء برصيد 19
علي القطان : النصر أكثر نادي حصل على ركلات جزاء برصيد 19
منذ ساعة 331
جامعة أم القرى تُطلق برنامج تدريبي لتعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها
جامعة أم القرى تُطلق برنامج تدريبي لتعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها
منذ ساعة 1589
بدور البراهيم تستنكر مقارنتها بملكة كابلي
بدور البراهيم تستنكر مقارنتها بملكة كابلي
منذ ساعة 613
نادي قطري يحاول خطف فيدال من النصر
نادي قطري يحاول خطف فيدال من النصر
منذ ساعة 1989
خالد النمر يحذر من التداوي بشرب دم أشخاص آخرين
خالد النمر يحذر من التداوي بشرب دم أشخاص آخرين
منذ ساعتين 1546
" الطيران المدني " : على شركات الطيران التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للقادمين إلى المملكة
" الطيران المدني " : على شركات الطيران التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للقادمين إلى المملكة
منذ ساعتين 1862