بالصور.. الفيصلي يتعاقد مع الإيطالي باولو تراميزاني

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الفيصلي، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع المدرب الإيطالي باولو تراميزاني لمدة موسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر.
وكان الفيصلي أعلن نهاية الموسم الماضي انتهاء عقد مدربه البرازيلي شاموسكا بعد تدريبه للفريق 3 أعوام خلفا لرازوفيتش، وتوج مع النادي ببطولة كأس الملك الأولى في تاريخه أمام التعاون.
ومن الجدير بالذكر، أن تراميزاني خاض فترة في الدوري الإيطالي مع ليفورنو قبل العودة إلى سيون ومنه إلى هايدوك سبليت الكرواتي، وخلال مسيرته التدريبية توج تراميزاني ببطولة واحدة كانت الدوري القبرصي في عام 2019.