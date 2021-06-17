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جامعة أم القرى تُطلق برنامج تدريبي لتعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها

منذ 7 دقائق
1202
جامعة أم القرى تُطلق برنامج تدريبي لتعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها

مكة المكرمة (صدى):
أطلقت جامعة أم القرى ممثَّلةً في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها برنامج تدريبي متخصص في صيف هذا العام ١٤٤٢هـ / ٢٠٢١م، وذلك بالتعاون مع إدارة المدارس السعودية في الخارج بوزارة التعليم.

ويستهدف البرنامج المعلمين الموفدين والمعلمات الموفدات من وزارة التعليم إلى المدارس السعودية والبعثات التعليمية خارج المملكة؛ لتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم في مهامهم التعليمية، من خلال حزمة من حقائب التدريب المتخصصة في تعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها وعناصرها والتقنية في تعليم اللغة وثقافة اللغة وإعداد المواد التعليمية، التي يقدِّمها نخبة متخصصة من أساتذة معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأوضح عميد المعهد الدكتور حسن بخاري أن هذه الشراكة الأكاديمية تأتي ثمرة حرص واهتمام مباشر من رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب لتمثِّل إضافةً نوعيَّةً وامتدادًا لدور الجامعة الرياديِّ في هذا المضمار، وتوظيفًا متميزًا لخبرات المعهد في حقل التدريب الذي يقدمه نخبة من كوادره المتخصصة ذات الخبرة والكفاءة.

ويشارك في برنامج التدريب الصيفي نحو (٩٠) معلمًا ومعلمةً موفدين لـ (15) دولة.

جامعة أم القرى
وزارة التعليم

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
د محمد ماجد بخش
وش اللي مخالف للنشر قلت إني أتفق مع أبو محمد في رأيه وين المخالفة .. مين هذا اللي مزاجه قافل على د محمد ماجد...
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
واضح*** وصريح***
الحمد لله علي السلامة.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا بستره الضافي علينا وعلى الاجواد .. آمين ..

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