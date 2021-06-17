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بدور البراهيم تستنكر مقارنتها بملكة كابلي

منذ 20 دقيقة
321
بدور البراهيم تستنكر مقارنتها بملكة كابلي

أميرة خالد (صدى):
رفضت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي ​بدور البراهيم​، تشبيهها بزميلتها ​ملكة كابلي​ في صورة متداولة تتساءل عن الأجمل من بينهما.

وأكدت بدور البراهيم أن جميع الفتيات بالمملكة جميلات ولا داعي للمقارنة، قائلة:"لفت نظري هالبوست منتشر على إنستغرام، ما في شي من الأحلى كلنا حلوات فديتنا بنات السعودية".

وأضافت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي:"أقسم بالله العظيم الغرور هنا وأنا هناك وأنا إنسانة جداً جداً متواضعة، يكفيكم لما أرمي جوالي انسى إني مشهورة"، مؤكدة أنها ليست راضية عن أي مقابلة تلفزيونية أجرتها.

وكانت بدور البراهيم قد نشرت صورةً جديدةً لها وهي تُقلِّد إطلالة الممثلة المصرية ​شريهان​، الذي كانت تعتمده في معظم أعمالها، من خلال وضعها المكياج الخفيف وأحمر الشفاه الغامق، واعتمادها تسريحة شعر بسيطة.

 

بدور البراهيم
ملكة كابلي
فن ومشاهير

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
د محمد ماجد بخش
وش اللي مخالف للنشر قلت إني أتفق مع أبو محمد في رأيه وين المخالفة .. مين هذا اللي مزاجه قافل على د محمد ماجد...
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
واضح*** وصريح***
الحمد لله علي السلامة.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا بستره الضافي علينا وعلى الاجواد .. آمين ..

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