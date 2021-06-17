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" الطيران المدني " : على شركات الطيران التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للقادمين إلى المملكة

منذ ساعة
1685
" الطيران المدني " : على شركات الطيران التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للقادمين إلى المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، وذلك من خلال الرابط من هــــــــنــــــا ، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

الطيران المدني

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الحمد لله علي السلامة.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا بستره الضافي علينا وعلى الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهاااااويل .. .. كل بعقله راضي .. المهم ينتبه لما يحيب وما يقدمه لغدٍ ,,
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت ، صدقت وبارك الله فيك يا دكتور .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
مصر والسعودية مثل القدم والساق ما تسمع المثل يقول على قدم وساق يعني تعاون مشترك متلازم لا ينفك ولا ينفصل ولا يعمل بدون الآخر

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