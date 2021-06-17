نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كشف ملابسات مشهد القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض

منذ 24 دقيقة
1663
كشف ملابسات مشهد القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض

الرياض (صدى):
كشفت مصادر ملابسات المقطع المتدول مؤخرًا عن لحظة القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض.

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية لم تلقي القبض عليه، وإنما كان الأمر في إطار مشهد نظمه المركز الوطني للفعاليات.

وأكدت أن هذا المشهد كان ضمن حملته للبحث عن الكفاءات الوطنية الموهوبة، التي تحظى بإعجاب وطلب الجمهور، من أجل إعادة اكتشاف مواهبهم، وجعلهم تحت أضواء الفن والفعاليات.

وكان "صدى" رصد يوم أمس مقطع الفيديو المتعلقة بمغني الراب، حيث ظهر فيه المغني وهو يؤدي أغنيته داخل أحد المجمعات أمام عدد من الحضور، ولكنه تفاجأ برجال الأمن يضبطونه.

أقرأ أيضا

شاهد.. لحظة القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض

الرياض
مغني الراب
الراب
المركز الوطني للفعاليات
مجمع الرياض

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الفيديو خربان ، بس الوجه وجه السعلوان والشاهد البرطمان ..
د محمد ماجد بخش
أشهر خريجيها: فينت سيرف الذي يعرف بأب الإنترنت. مؤسسو شركات جوجل وياهو ويوتيوب وهوليت-باكارد وصن ميكروسيستمز وإنفيديا وسيسكو سيستمز وسيليكون. غرافيكس ونايكي وغاب وسناب...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياله من مجرم احمق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طواغيت كاذبون مجرمون .. مجوس نجوس مشركون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..

أخر الأخبار

خالد الشعلان: لهذا السبب نادي الاتحاد كان " الأميز " في الموسم
خالد الشعلان: لهذا السبب نادي الاتحاد كان " الأميز " في الموسم
منذ 10 دقائق 181
علي القطان : الدوري هذه السنة قوي ومليء بالمفاجئات
علي القطان : الدوري هذه السنة قوي ومليء بالمفاجئات
منذ 11 دقيقة 194
كشف ملابسات مشهد القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض
كشف ملابسات مشهد القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض
منذ 24 دقيقة 1663
بالفيديو .. خبير يوضح أكثر البنود التي يجهلها الموظف عند التعاقد
بالفيديو .. خبير يوضح أكثر البنود التي يجهلها الموظف عند التعاقد
منذ 40 دقيقة 1852
بالفيديو.. تركي آل الشيخ يطلق برنامج الابتعاث الخارجي لمنسوبي هيئة الترفيه
بالفيديو.. تركي آل الشيخ يطلق برنامج الابتعاث الخارجي لمنسوبي هيئة الترفيه
منذ 49 دقيقة 1765
جميعة توعية الجاليات بالباحة تحصل على تقييم 96% في الشفافية
جميعة توعية الجاليات بالباحة تحصل على تقييم 96% في الشفافية
منذ ساعة 1616
موقف لمواطنة اثناء القيادة
موقف لمواطنة اثناء القيادة
منذ ساعة 630
يافرحتها بالحلال
يافرحتها بالحلال
منذ ساعة 796
"آل الشيخ" يتعاقد مع شركة عالمية لتطوير "هيئة الترفيه" (فيديو)
"آل الشيخ" يتعاقد مع شركة عالمية لتطوير "هيئة الترفيه" (فيديو)
منذ ساعة 2002
بالفيديو .. رابح صقر يهدي أغنية "قبلة المدح" لسمو الأمير محمد بن سلمان
بالفيديو .. رابح صقر يهدي أغنية "قبلة المدح" لسمو الأمير محمد بن سلمان
منذ ساعة 942