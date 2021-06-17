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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يطلق برنامج الابتعاث الخارجي لمنسوبي هيئة الترفيه

منذ 10 ساعات
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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يطلق برنامج الابتعاث الخارجي لمنسوبي هيئة الترفيه

الرياض (صدى):
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إطلاق برنامج الابتعاث الخارجي لمنسوبي ومنسوبات هيئة الترفيه في تخصصات دقيقة ومحددة لها علاقة بقطاع الترفيه من أفضل الجامعات العالمية.

وقال "تركي" في مقطع فيديو نشره على "تويتر": "بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. هذه الرسالة موجهة لمنسوبي هيئة الترفيه.. اليوم أطلقنا برنامج الابتعاث في مسارات مختلفة في هيئة الترفيه مع أرقى الجامعات في العالم".

وتابع: "أتمنى لكم التوفيق وتخدمون بلدكم ويا ريت تحققون لي حلم كنت زمان أحلم فيه فكنت أتمنى الإلتحاق بواحدة من هذه الجامعات من قبل وأنها كانت حلم بالنسبة لي".

وأضاف: "الآن في واحد أو واحدة منكم تحقق حلم أنا عجزت عنه.. كل الدعم مني ومن كل منسوبي هيئة الترفيه لكل واحد فيكم".

ولي العهد
هيئة الترفيه
برنامج الابتعاث الخارجي
تركي آل الشيخ
الجامعات العالمية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13517
منذ 7 ساعات
أشهر خريجيها:

فينت سيرف الذي يعرف بأب الإنترنت.

مؤسسو شركات جوجل وياهو ويوتيوب وهوليت-باكارد وصن ميكروسيستمز وإنفيديا وسيسكو سيستمز وسيليكون.

غرافيكس ونايكي وغاب وسناب شات.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13517
منذ 7 ساعات
مخالف للنشر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13517
منذ 7 ساعات
تشارلي تشابلن صاحب شخصية مبدعة وأيقونة عصر السينما الصامتة وأحد أوائل نجوم الأفلام، وساهم بعمله في رفع مستوى صناعة الأفلام بطريقة لم يكن يتخيلها أحد!

أريد لهذا النوع من الترفيه أن يتجدد فلا تحرموما من جمال إبداع التمثيل الصامت.
abdul
abdul عدد التعليقات : 5481
منذ 6 ساعات
نعم ، خلهم يتعلمون الخلاعة على اصوله ومن المتخصصين في ذاك المجال.
فهد بن فايز الشهري
فهد بن فايز الشهري عدد التعليقات : 210
منذ 6 ساعات
ربي يحفظك يابو ناصر الله يعطيك الصحة والعافية
فهد بن فايز الشهري
فهد بن فايز الشهري عدد التعليقات : 210
منذ 6 ساعات
بحفظ الرحمن يابو ناصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13517
منذ ساعة
مخالف للتشر
وليد 6226
وليد 6226 عدد التعليقات : 146
منذ دقيقتين
نسأل الله العظيم أن يزيله

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قصدها تقول انه دفرها حتى انتفخ بطنهاااا .. هذا كل الحكايه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
صريح
مانفرح إذا ارتفع البترول ونتمنى له بالانخفاض إلى ٢٥دولار لأنه كان سعر البترول ١٥٠دولار وش استفاد المواطن لاشيء أنتهى النقاش
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
العالمي
زي ما رحتي زي ما جيتي خابور

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