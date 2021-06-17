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صورني مع الحلال
منذ 14 ساعة
3025
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 50679
منذ 34 دقيقة
عندها نقص عاطفي
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129387
منذ دقيقتين
فيها لهفة العاشق بس زقم العنز مايطفي الشوق ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
قصدها تقول انه دفرها حتى انتفخ بطنهاااا .. هذا كل الحكايه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
صريح
مانفرح إذا ارتفع البترول ونتمنى له بالانخفاض إلى ٢٥دولار لأنه كان سعر البترول ١٥٠دولار وش استفاد المواطن لاشيء أنتهى النقاش
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
العالمي
زي ما رحتي زي ما جيتي خابور
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