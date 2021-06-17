نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بدور البراهيم تستنكر مقارنتها بملكة كابلي

منذ 17 ساعة
1930
بدور البراهيم تستنكر مقارنتها بملكة كابلي

أميرة خالد (صدى):
رفضت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي ​بدور البراهيم​، تشبيهها بزميلتها ​ملكة كابلي​ في صورة متداولة تتساءل عن الأجمل من بينهما.

وأكدت بدور البراهيم أن جميع الفتيات بالمملكة جميلات ولا داعي للمقارنة، قائلة:"لفت نظري هالبوست منتشر على إنستغرام، ما في شي من الأحلى كلنا حلوات فديتنا بنات السعودية".

وأضافت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي:"أقسم بالله العظيم الغرور هنا وأنا هناك وأنا إنسانة جداً جداً متواضعة، يكفيكم لما أرمي جوالي انسى إني مشهورة"، مؤكدة أنها ليست راضية عن أي مقابلة تلفزيونية أجرتها.

وكانت بدور البراهيم قد نشرت صورةً جديدةً لها وهي تُقلِّد إطلالة الممثلة المصرية ​شريهان​، الذي كانت تعتمده في معظم أعمالها، من خلال وضعها المكياج الخفيف وأحمر الشفاه الغامق، واعتمادها تسريحة شعر بسيطة.

 

بدور البراهيم
ملكة كابلي
فن ومشاهير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50679
منذ 14 ساعة
لكن انت يا بدور كبرتي في العمر ومستهلكه بكثرة الزيجات واصبحتي عجوز وغير مرغوبه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13525
منذ 12 ساعة
مخالف للتشر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80976
منذ 10 دقائق
الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم،ووالداي وجميع أموات المسلمين.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الحمد لله ولا يحيق المكر السيء الا بأهله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كل خينه عليها من الله بينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

ضبط شحنة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير إلى جدة
ضبط شحنة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير إلى جدة
منذ دقيقة 1026
حمود الفايز يفاجئ زوجته بهدية ثمينة بمناسبة عيد ميلادها
حمود الفايز يفاجئ زوجته بهدية ثمينة بمناسبة عيد ميلادها
منذ 5 دقائق 178
الأمم المتحدة تدرج الحوثيين على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال
الأمم المتحدة تدرج الحوثيين على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال
منذ 6 دقائق 1148
رئيس بلدية موسكو: سنواجه سلالة شرسة من كورونا هذا الأسبوع
رئيس بلدية موسكو: سنواجه سلالة شرسة من كورونا هذا الأسبوع
منذ 18 دقيقة 1327
"الصحة العالمية" تكشف سبب انتشار سلالة دلتا كورونا الهندية في 80 دولة
"الصحة العالمية" تكشف سبب انتشار سلالة دلتا كورونا الهندية في 80 دولة
منذ 32 دقيقة 1566
وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة جازان
وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة جازان
منذ 37 دقيقة 1454
انتشار عدوى كورونا الهندية في ألمانيا وبريطانيا
انتشار عدوى كورونا الهندية في ألمانيا وبريطانيا
منذ 40 دقيقة 1538
"بالفيديو" ضبط شخص عمد إلى سكب مادة قابلة للاشتعال على المركبات وإحراقها بـ"القصيم"
"بالفيديو" ضبط شخص عمد إلى سكب مادة قابلة للاشتعال على المركبات وإحراقها بـ"القصيم"
منذ 44 دقيقة 1746
السفارة في المغرب: يمكن للمواطنين السفر إلى الرباط دون ترخيص استثنائي 
السفارة في المغرب: يمكن للمواطنين السفر إلى الرباط دون ترخيص استثنائي 
منذ 46 دقيقة 1489
مزح الاعلامية مها عبدالله
مزح الاعلامية مها عبدالله
منذ 49 دقيقة 384