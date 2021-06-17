العميري: منظومة حج هذا العام تعتمد على التقنيات الحديثة

حسين العلي (صدى):
أوضح هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة أنه تعتمد منظومة الحج في إقامة شعيرة الحج هذا العام بشكل كبير على التقنية الحديثة والتكنولوجية وكذلك رقمنة الإجراءات و تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لحجاج بيت الله الحرام.
وأضاف جميع هذه الأدوات التقنية والمتطورة و باستخدام الأجهزة الذكية ستسهم في تنظيم عملية الحج وذلك من خلال إصدار تصريح الحج وإدارة دخول حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة و المشاعر المقدسة و أدائهم لمناسك الحج بالإضافة إلى إرشاد الحجاج وتنظيمهم في مخيمات المشاعر المقدسة ووقفة عرفات و رمي الجمرات و طواف الإفاضة وغيرها من نسك الحج.
وأوضح أن تطبيق " اعتمرنا " المطور من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هو أحد التطبيقات التي ساهمت في نجاح موسم العمرة الآمن و ذلك من خلال إدارة الحشود داخل مناطق الحرم و حجوزات أداء مناسك العمرة خلال موسم العمرة و أداء الصلوت و غيرها.
وأفاد أن شركات ومؤسسات الحج المشاركة في حج هذا العام والبالغ عددها ١٩٠ شركة و مؤسسة هي مهيأة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لافتاً إلى أنه تم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها مبيناً أنه يتم تنظم دورات متخصصة
لموظفيها في كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة و تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأزمات وإدارة الحشود وكيفية استقبال حجاج بيت الله الحرام والتعامل المميز للتسهيل على الحجاج في أداء مناسكهم سواء أثناء تواجدهم في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة.