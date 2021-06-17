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كشف ملابسات مشهد القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض

منذ 10 ساعات
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كشف ملابسات مشهد القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض

الرياض (صدى):
كشفت مصادر ملابسات المقطع المتدول مؤخرًا عن لحظة القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض.

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية لم تلقي القبض عليه، وإنما كان الأمر في إطار مشهد نظمه المركز الوطني للفعاليات.

وأكدت أن هذا المشهد كان ضمن حملته للبحث عن الكفاءات الوطنية الموهوبة، التي تحظى بإعجاب وطلب الجمهور، من أجل إعادة اكتشاف مواهبهم، وجعلهم تحت أضواء الفن والفعاليات.

وكان "صدى" رصد يوم أمس مقطع الفيديو المتعلقة بمغني الراب، حيث ظهر فيه المغني وهو يؤدي أغنيته داخل أحد المجمعات أمام عدد من الحضور، ولكنه تفاجأ برجال الأمن يضبطونه.

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شاهد.. لحظة القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض

الرياض
مغني الراب
الراب
المركز الوطني للفعاليات
مجمع الرياض

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13519
منذ 8 ساعات
مخالف للنشر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13519
منذ 8 ساعات
مخالف للنشر
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 882
منذ 7 ساعات
بِسْم الله الرحْمن الرحيم



الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻:


يهب * يَا * وَجهه * و * الله * يَقلع * مداه✍🏻

يَلعب * بِه* الشيطان * وَ * لَبى * نداه ✍🏻

يصدح * بمزامير * الراب * و * يبيّن * ردَاه✍🏻

روّضوه *الكفار * لمحاربتنا *و الدّين *كثروا * عِداه✍🏻


مَع وافر المحبة 🇸🇦.
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 92
منذ 6 ساعات
لاحول ولاقوة الابالله
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50679
منذ 4 ساعات
اوكي
وليد 6226
وليد 6226 عدد التعليقات : 146
منذ ساعة
الله يستر من الجاي
بندر الحربي
بندر الحربي عدد التعليقات : 129
منذ 13 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه ضحكتونا

قال فعاليات حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80955
منذ 5 دقائق
طيب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قصدها تقول انه دفرها حتى انتفخ بطنهاااا .. هذا كل الحكايه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
صريح
مانفرح إذا ارتفع البترول ونتمنى له بالانخفاض إلى ٢٥دولار لأنه كان سعر البترول ١٥٠دولار وش استفاد المواطن لاشيء أنتهى النقاش
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
العالمي
زي ما رحتي زي ما جيتي خابور

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