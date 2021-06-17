بالفيديو .. خبير يوضح أكثر البنود التي يجهلها الموظف عند التعاقد

علي القحطاني (صدى):
أوضح متخصص في أنظمة العمل، نواف العايد، أكثر البنود التي يتفاجئ بها الموظفين في العقود ويجهلونها عند التعاقد.
وأكد أن الكثير من الموظفين يجهلون نوعية عقد العمل الذي تعاقدوا عليه، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
ولفت أن العقود أما تكون محددة المدة أو غير محددة المدة، ولكل منها قوانينها وشروطها الخاصة بها.
وأضاف أن عقد أي موظف أو عامل أجنبي غير سعودي هو محدد المدة حتى ولو كان غير محدد المدة، وذلك لأن رخصة العمل هي من تحدد تلك المدة، وليس العقد الذي تم بين الموظف الأجنبي وجهة العمل.
ولفت إلى أن من الأمور الأخرى التي يجهلها البعض هي "فترة التجربة"، لافتا إلى أن فترة التجربة لا تشمل الإجازات الرسمية.