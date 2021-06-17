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تعليم النماص تحصد جائزة الإدارة الأكثر تفاعلا في مسابقة "مدرستي تبرمج"

منذ 18 ساعة
1064
تعليم النماص تحصد جائزة الإدارة الأكثر تفاعلا في مسابقة "مدرستي تبرمج"

نورة الشهري (صدى):
استمراراً لحصد وتحقيق الإنجازات معالي وزير التعليم يكرم إدارة تعليم النماص بجائزة الإدارة الأكثر تفاعلاً على مستوى الوزارة في مسابقةمدرستي تبرمج.

كماحصدت المعلمة نورة سعد الشهري بتعليم النماص جائزة المعلمة الأكثر تفاعلا على مستوى الوزارة .

ورفع مدير تعليم النماص الشكرلمعالي وزير التعليم على كريم التكريم والرعاية لحفل جائزة مدرستي تبرمج مثمنًا لمقام الوزارة تنفيذ هذه المنافسة التي ساهمت في رفع مستوى أداء أبنائنا وبناتنا،وحققت نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم وتجويد منتجاته، من خلال تعزيز المهارات الرقمية للطلاب.

كما ثمّن مدير التعليم لجميع المشاركين هذا العطاء المميز راجيًا الله للجميع دوام التألق.

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