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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يطلق برنامج الابتعاث الخارجي لمنسوبي هيئة الترفيه

منذ 49 دقيقة
1765
بالفيديو.. تركي آل الشيخ يطلق برنامج الابتعاث الخارجي لمنسوبي هيئة الترفيه

الرياض (صدى):
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إطلاق برنامج الابتعاث الخارجي لمنسوبي ومنسوبات هيئة الترفيه في تخصصات دقيقة ومحددة لها علاقة بقطاع الترفيه من أفضل الجامعات العالمية.

وقال "تركي" في مقطع فيديو نشره على "تويتر": "بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. هذه الرسالة موجهة لمنسوبي هيئة الترفيه.. اليوم أطلقنا برنامج الابتعاث في مسارات مختلفة في هيئة الترفيه مع أرقى الجامعات في العالم".

وتابع: "أتمنى لكم التوفيق وتخدمون بلدكم ويا ريت تحققون لي حلم كنت زمان أحلم فيه فكنت أتمنى الإلتحاق بواحدة من هذه الجامعات من قبل وأنها كانت حلم بالنسبة لي".

وأضاف: "الآن في واحد أو واحدة منكم تحقق حلم أنا عجزت عنه.. كل الدعم مني ومن كل منسوبي هيئة الترفيه لكل واحد فيكم".

ولي العهد
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تركي آل الشيخ
الجامعات العالمية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13494
منذ 14 دقيقة
أشهر خريجيها:

فينت سيرف الذي يعرف بأب الإنترنت.

مؤسسو شركات جوجل وياهو ويوتيوب وهوليت-باكارد وصن ميكروسيستمز وإنفيديا وسيسكو سيستمز وسيليكون.

غرافيكس ونايكي وغاب وسناب شات.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13494
منذ دقيقتين
مخالف للنشر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الفيديو خربان ، بس الوجه وجه السعلوان والشاهد البرطمان ..
د محمد ماجد بخش
أشهر خريجيها: فينت سيرف الذي يعرف بأب الإنترنت. مؤسسو شركات جوجل وياهو ويوتيوب وهوليت-باكارد وصن ميكروسيستمز وإنفيديا وسيسكو سيستمز وسيليكون. غرافيكس ونايكي وغاب وسناب...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياله من مجرم احمق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
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