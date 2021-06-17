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صحة الرياض تنفذ رحلة عمرة لمنسوبيها

منذ 13 ساعة
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صحة الرياض تنفذ رحلة عمرة لمنسوبيها

بدر الحارثي (صدى):
برعاية سعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، أطلقت “صحة الرياض” اليوم الخميس ممثلة بإدارة التواصل الداخلي وبالتعاون مع مشروع شباب الخير التابع لمكتب الدعوة والارشاد بحي الروضة رحلة عمرة لمنسوبيها .

وأوضح مدير إدارة التواصل الداخلي بصحة الرياض الاستاذ ابراهيم الصبيح أن ذلك يأتي ضمن الأنشطة التي تنفذها إدارة التواصل الداخلي بالمديرية لمنسوبيها حيث تم تأمين حافلة لنقل من يرغب في أداء العمرة من العاملين بالمديرية بجميع فئاتهم.

وأضاف أنه يرافق الحملة مشائخ مؤهلين لعملية التوجيه والإرشاد للمعتمرين وتقديم عدد من الدروس التوعوية وشرح الأخطاء التي قد يقع فيها المعتمر، مضيفاً أن إدارة التواصل الداخلي دأبت على تنفيذ مثل هذه الرحلات على فترات دورية مما عاد بالأثر الإيجابي على العاملين بالقطاع الصحي، مشيراً إلى أن إدارة التواصل الداخلي تقوم بالعديد من الجهود التي أثمرت بتوفير الأجواء العملية المناسبة للعاملين بالقطاع الصحي.

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