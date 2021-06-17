بالفيديو .. رابح صقر يهدي أغنية "قبلة المدح" لسمو الأمير محمد بن سلمان

أميرة خالد (صدى):
كشف الفنان رابح صقر، مساء اليوم الخميس، عن أغنيته الجديدة "قبلة المدح"، والتي وجهها إلى سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وغرد "صقر" على حسابه بموقع تويتر مؤكدًا أنه يهدي الأغنية التي كتبها الشاعر "عبدالمحسن بن سعيد" إلى الأمير محمد بن سلمان ولجمهوره الغالي، متمنيًا أن يوصل إحساسه لسمو ولي العهد، وتنال إعجابه.
ونوه بأن الأغنية من تلحينه، لافتا إلى أن نجله "صقر" شارك معه لأول مرة داخل الأستديو في الكورال الخاص بالأغنية، مضيفا أن نجله لديه رغبة في دخول الوسط الفني بعد تخرجه من الجامعة.