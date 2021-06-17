نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. رابح صقر يهدي أغنية "قبلة المدح" لسمو الأمير محمد بن سلمان

منذ 45 دقيقة
479
بالفيديو .. رابح صقر يهدي أغنية "قبلة المدح" لسمو الأمير محمد بن سلمان

أميرة خالد (صدى):
كشف الفنان رابح صقر، مساء اليوم الخميس، عن أغنيته الجديدة "قبلة المدح"، والتي وجهها إلى سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وغرد "صقر" على حسابه بموقع تويتر مؤكدًا أنه يهدي الأغنية التي كتبها الشاعر "عبدالمحسن بن سعيد" إلى الأمير محمد بن سلمان ولجمهوره الغالي، متمنيًا أن يوصل إحساسه لسمو ولي العهد، وتنال إعجابه.

ونوه بأن الأغنية من تلحينه، لافتا إلى أن نجله "صقر" شارك معه لأول مرة داخل الأستديو في الكورال الخاص بالأغنية، مضيفا أن نجله لديه رغبة في دخول الوسط الفني بعد تخرجه من الجامعة.

 

الأمير محمد بن سلمان
الجامعة
الفنان رابح صقر
عبدالمحسن بن سعيد
قبلة المدح

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

جميعة توعية الجاليات بالباحة تحصل على تقييم 96% في الشفافية
جميعة توعية الجاليات بالباحة تحصل على تقييم 96% في الشفافية
منذ 12 دقيقة 1264
موقف لمواطنة اثناء القيادة
موقف لمواطنة اثناء القيادة
منذ 17 دقيقة 269
يافرحتها بالحلال
يافرحتها بالحلال
منذ 17 دقيقة 282
"آل الشيخ" يتعاقد مع شركة عالمية لتطوير "هيئة الترفيه" (فيديو)
"آل الشيخ" يتعاقد مع شركة عالمية لتطوير "هيئة الترفيه" (فيديو)
منذ 32 دقيقة 1629
بالفيديو .. رابح صقر يهدي أغنية "قبلة المدح" لسمو الأمير محمد بن سلمان
بالفيديو .. رابح صقر يهدي أغنية "قبلة المدح" لسمو الأمير محمد بن سلمان
منذ 45 دقيقة 479
النيابة العامة: من يتعرض للغطاء النباتي يعاقب بالسجن والغرامة
النيابة العامة: من يتعرض للغطاء النباتي يعاقب بالسجن والغرامة
منذ 49 دقيقة 1689
الفارسة سارة الودعاني
الفارسة سارة الودعاني
منذ ساعة 700
فهد الغشيان : هذي الامور لاتعنيني
فهد الغشيان : هذي الامور لاتعنيني
منذ ساعة 614
امحق طباخ
امحق طباخ
منذ ساعة 428
بالفيديو.. تأسيس جمعية ملاك مزارع الإبل في أمريكا
بالفيديو.. تأسيس جمعية ملاك مزارع الإبل في أمريكا
منذ ساعة 1681