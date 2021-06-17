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النيابة العامة: من يتعرض للغطاء النباتي يعاقب بالسجن والغرامة

منذ 27 دقيقة
1501
النيابة العامة: من يتعرض للغطاء النباتي يعاقب بالسجن والغرامة

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة أنه يحظر التعرض للغطاء النباتي بأي ممارسات تؤدي إلى قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها.

وأوضحت "النيابة" أنه في حال ارتكاب أي من هذه الأفعال للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات أوغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتولى النيابة العامة وفقا لنظامها التحقيق في الجرائم الناشئة عن انتهاك أحكام النظام والادعاء أمام المحكمة المختصة.

 

النيابة العامة
غرامات مالية
الأعشاب
قطع الأشجار
الغطاء النباتي

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب رحمتك ولطفك
ابو محمد 😎 ✍️
انها فارسه فارسه وبنفرس أوي ، عبله اخت شيبوب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ألا يا ياطبخة ماانتي اسعد الطبخااااتـههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههياله من ارفل احمق اهوجـههههههههههههههههههههه ..

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