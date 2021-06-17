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بالفيديو.. تأسيس جمعية ملاك مزارع الإبل في أمريكا

منذ 52 دقيقة
1585
بالفيديو.. تأسيس جمعية ملاك مزارع الإبل في أمريكا

عادل الحربي (صدى):
‏تحدث الأمير عبدالرحمن بن خالد، ممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل، عن مدى التأثير الإيجابي لتأسيس جمعية ملاك مزارع الإبل في أمريكا.

وأكد "الأمير عبدالرحمن" أن الجمعية ستفتح مجال ضخم لتعريف الناس بالإبل وموروث الإبل وأن هذه المجتمعات تعتني بالإبل، بحسب ما جاء بقناة "الإخبارية".

وتابع: "الوضع بيخلي البحث عن الإبل ككائن عليه بحوث كثيرة من الناحية الاقتصادية والصحية أيضًا وتزيد من الأبحاث وتساهم في نشر الموروث".

وأضاف: "نسعى أن يكون لهذه الجمعية كيان قوي وستشارك في اليونسكو وفي الأمم المتحدة، وتضم أكثر من ١٠٠ دولة وتقوم بعمل رواج كبير لسباقات الإبل وتعريف المجتمعات بها".

الأمم المتحدة
الإبل
الأمير عبدالرحمن بن خالد
جمعية ملاك مزارع الإبل
سباقات الإبل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129364
منذ 13 دقيقة
خير خير ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80945
منذ دقيقتين
الله الله

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب رحمتك ولطفك
ابو محمد 😎 ✍️
انها فارسه فارسه وبنفرس أوي ، عبله اخت شيبوب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ألا يا ياطبخة ماانتي اسعد الطبخااااتـههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههياله من ارفل احمق اهوجـههههههههههههههههههههه ..

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