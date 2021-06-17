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تأكيدًا لما نشرته "صدى" .. "آل الشيخ" يُعين رسمياً مديراً تنفيذياً بنادي الشباب

منذ ساعة
1771
تأكيدًا لما نشرته "صدى" .. "آل الشيخ" يُعين رسمياً مديراً تنفيذياً بنادي الشباب

نواف السالم (صدى):
قرر مجلس إدارة نادي الشباب، يوم أمس، تعيين المدير السابق للبطولة العربية للأندية،طلال آل الشيخ، في منصب المدير التنفيذي لكـرة القـدم بالنادي.

وذكر النادي أنه اعتمد قرار انضمام "آل الشيخ" إلى منظومة العمـل الإداري لما يملكه مـن خبـرات طويلـة فـي مجـال العمـل الرياضي .

وأضاف أن "آل الشيخ" تقلـد عـدة مناصـب رياضيـة فـي نـادي الشباب والاتحاديـن السعودي والعربـي لـكـرة القـدم، متمنيًا له كل التوفيق في مهمته الجديدة، وأن يحقق الأهداف والتطلعات المأمولة.

يذكر أن "صدى" وردت في 10 يونيو الجاري خبرا أكدت فيه أن "طلال آل الشيخ" بصدد تولي مهمة المدير التنفيذي بنادي الشباب، وهو بالفعل ما تم اعتماده يوم أمس في اجتماع النادي.

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مصادر لـ"صدى": طلال آل الشيخ مديرًا تنفيذيًا بنادي الشباب

 

 

الشباب
كرة القدم
نادي الشباب
البطولة العربية للأندية
طلال آل الشيخ

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب رحمتك ولطفك
ابو محمد 😎 ✍️
انها فارسه فارسه وبنفرس أوي ، عبله اخت شيبوب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ألا يا ياطبخة ماانتي اسعد الطبخااااتـههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههياله من ارفل احمق اهوجـههههههههههههههههههههه ..

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