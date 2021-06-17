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أكثر من 50 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حائل خلال شهر مايو

منذ 17 ساعة
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أكثر من 50 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حائل خلال شهر مايو

عارف السويدي (صدى):
استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات صحة حائل خلال شهر ( مايو ) من هذا العام 2021 عدد 50093 مراجع ، كما استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات منطقة حائل عدد 14855 حالة جراحية وإصابات، و 3102 مراجع نتيجة حوادث مرورية، و عدد 22501 مراجع لأقسام العيادات الخارجية، بينما بلغ عدد مراجعي عيادات السكري 1133 مراجع.

وبحسب الإحصائية التي أعلنت عنها صحة حائل ممثلة في إدارة التحليل وذكاء الأعمال مؤخراً، بلغ عدد حالات التنويم ( دخول) في مستشفيات المنطقة 7014 حالة، كما بلغ حالات الخروج منها عدد 3676 حالة، وعن عدد حالات دخول قسم العناية المركز للكبار بلغت 374 حالة، بينما بلغ عدد حالات دخول العناية المركزة ( أطفال ) 254 حالة.

وفيما يخص عدد التدخلات الجراحية للعمليات الكبرى بلغ 885 عملية، وعن عدد العمليات الصغرى 107 ، بينما بلغ عدد الإجراءات الجراحية 55 حالة، فيما بلغ عدد التدخلات الجراحية ( جراحات اليوم الواحد ) 175 عملية، وبلغ عدد الفحوصات المخبرية 399880 فحص.

وبينت إحصائية صحة حائل، أن عدد وحدات الدم ومشتقاته المتبرع بها بلغت 721 وحدة، وعن الفحوصات الإشعاعية بلغت 27032 فحص، فيما بلغت عدد جلسات غسيل الكلى 4717 جلسة، كما أجراء مركز القلب في حائل عدد 83 عملية قسطرة، وعدد 2 عملية قلب مفتوح، وعن عدد الولادات بما فيها القيصرية بلغت 858 حالة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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