محافظة العقيق تشهد الحفل الرابع لموسم سباقات الخيل للعام الحالي

عبدالله الغامدي (صدى):
شهد ميدان فروسية العقيق بمنطقة الباحة عصر اليوم الخميس, ضمن موسم سباقات الخيل حفل السباق الرابع للموسم الحالي، وذلك ضمن فعاليات صيف محافظة العقيق للعام 1442هـ.
وانقسم الحفل الرابع إلى أربعة أشواط، وانطلق الشوط الأول مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج المحلي لعمر 3 سنوات فأعلى لمسافه 1400 متر على جائزة ميدان فروسية العقيق بالباحة، حيث حقق الجواد دمسيس للمالك إسطبل حمد المري المركز الأول، والجواد الصحيب للمالك إسطبل مبارك آل زعمان المركز الثاني، والمركز الثالث للجواد أهيم للمالك إسطبل ظافي الشهراني, والمركز الرابع للجواد المفتي للمالك إسطبل عبدالله التويجري،
فيما أتى الشوط الثاني مفتوح الدرجات للخيل العربية لعمر 3 سنوات فأعلى لمسافة 1400 متر على جائزة مربط العقيق للخيل العربية الأصيلة, حيث حصل الجواد الجارح الرابع للمالك إسطبل ظافر السعدي المركز الأول، والجواد سليمان للمالك اسطبل النشاما المركز الثاني، والمركز الثالث للجواد اس اس ناظم للمالك إسطبل ذيب القنطاش والمركز الرابع للجواد العياضي للمالك إسطبل خالد الشهراني.
إثر ذلك انطلق الشوط الثالث مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج المحلي لعمر 3 سنوات فأعلى لمسافه 2000 متر على جائزة ميدان فروسية العقيق بالباحة، حيث حقق الجواد ولد ريف للمالك إسطبل خالد الشهراني المركز الأول، والجواد اسكندر دلمون للمالك إسطبل أبناء عبدالرحمن الحرابي المركز الثاني، والمركز الثالث للجواد فواج للمالك إسطبل محمد الحرابي،
فيما حقق الجواد يسبح للمالك إسطبل أبناء عبدالرحمن الحرابي المركز الرابع، ثم انطلق الشوط الرابع والأخير مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج المحلي لعمر 3 سنوات فأعلى لمسافه 2000 متر على جائزة الشيخ عثمان بن لاحق الزهراني، حيث حقق الجواد أبن المنصة للمالك إسطبل عبدالله الجدعاني المركز الأول، بينما حقق الجواد مخبور للمالك إسطبل حمد المري المركز الثاني، وحقق المركز الثالث الجواد ثنوى الزريق للمالك إسطبل مطلق الزريق، وأتى الجواد نفعه للمالك إسطبل عبدالله التويجري المركز الرابع.
وفي ختام السباق، تم تكريم الفائزين في المحفل الرابع لسباقات الخيل للعام الحالي، وقد أتخذت إدارة ميدان فروسية العقيق بالباحة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.