نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كيفن دي بروين يقود بلجيكا لتحقيق الفوز على الدنمارك

منذ ساعة
1520
كيفن دي بروين يقود بلجيكا لتحقيق الفوز على الدنمارك

وكالات (صدى):
تمكن كيفن دي بروين من قيادة منتخب بلاده بلجيكا وحققوا الفوز على الدنمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وشهدت المباراة إجراء مدرب بلجيكا تغييرًا سريعًا بدخول "دي بروين" مكان "ميرتنيز"، لينجح دي بروين في إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70.

وتمكن الفريق البلجيكي بهذا من رفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، ويبقى المنتخب الدنماركي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

ويستعد منتخب بلجيكا نظيره الفنلندي يوم الإثنين، بينما يلاقي منتخب الدنمارك خصمه الروسي اليوم ذاته، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بيورو 2020.

 

 

روسيا
فنلندا
منتخب بلجيكا
كيفن دي بروين
منتخب الدنمارك

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب رحمتك ولطفك
ابو محمد 😎 ✍️
انها فارسه فارسه وبنفرس أوي ، عبله اخت شيبوب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ألا يا ياطبخة ماانتي اسعد الطبخااااتـههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههياله من ارفل احمق اهوجـههههههههههههههههههههه ..

أخر الأخبار

"آل الشيخ" يتعاقد مع شركة عالمية لتطوير "هيئة الترفيه" (فيديو)
"آل الشيخ" يتعاقد مع شركة عالمية لتطوير "هيئة الترفيه" (فيديو)
منذ 10 دقائق 1243
بالفيديو .. رابح صقر يهدي أغنية "قبلة المدح" لسمو الأمير محمد بن سلمان
بالفيديو .. رابح صقر يهدي أغنية "قبلة المدح" لسمو الأمير محمد بن سلمان
منذ 23 دقيقة 343
النيابة العامة: من يتعرض للغطاء النباتي يعاقب بالسجن والغرامة
النيابة العامة: من يتعرض للغطاء النباتي يعاقب بالسجن والغرامة
منذ 27 دقيقة 1490
الفارسة سارة الودعاني
الفارسة سارة الودعاني
منذ 43 دقيقة 555
فهد الغشيان : هذي الامور لاتعنيني
فهد الغشيان : هذي الامور لاتعنيني
منذ 43 دقيقة 477
امحق طباخ
امحق طباخ
منذ 43 دقيقة 337
بالفيديو.. تأسيس جمعية ملاك مزارع الإبل في أمريكا
بالفيديو.. تأسيس جمعية ملاك مزارع الإبل في أمريكا
منذ 52 دقيقة 1580
تأكيدًا لما نشرته "صدى" .. "آل الشيخ" يُعين رسمياً مديراً تنفيذياً بنادي الشباب
تأكيدًا لما نشرته "صدى" .. "آل الشيخ" يُعين رسمياً مديراً تنفيذياً بنادي الشباب
منذ ساعة 1766
كيفن دي بروين يقود بلجيكا لتحقيق الفوز على الدنمارك
كيفن دي بروين يقود بلجيكا لتحقيق الفوز على الدنمارك
منذ ساعة 1520
الرائد يطالب الهلال بتجديد إعارة "البيشي"
الرائد يطالب الهلال بتجديد إعارة "البيشي"
منذ ساعة 1748