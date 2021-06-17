كيفن دي بروين يقود بلجيكا لتحقيق الفوز على الدنمارك

وكالات (صدى):
تمكن كيفن دي بروين من قيادة منتخب بلاده بلجيكا وحققوا الفوز على الدنمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وشهدت المباراة إجراء مدرب بلجيكا تغييرًا سريعًا بدخول "دي بروين" مكان "ميرتنيز"، لينجح دي بروين في إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70.
وتمكن الفريق البلجيكي بهذا من رفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، ويبقى المنتخب الدنماركي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.
ويستعد منتخب بلجيكا نظيره الفنلندي يوم الإثنين، بينما يلاقي منتخب الدنمارك خصمه الروسي اليوم ذاته، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بيورو 2020.