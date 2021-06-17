"صون لحفظ النعمة" وفريق "ورود نوارة" بالأفلاج يوقعان شراكة مجتمعية

محمد السعران (صدى):
في إطار التعاون والتكامل المجتمعي لخدمة رسالة التطوع السامية وقعت الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بالأفلاج "صون" اتفاقية تعاون مع فرق ورود نوارة التطوعية ممثلة بفريقها في المحافظة، وذلك بمقر الجمعية، لتعزيز التكامل فيما يخدم العمل المجتمعي بين الجهتين، وقد وقع الاتفاقية نائب رئيس جمعية "صون" لحفظ النعمة جمعان بن علي آل هادي.
كما مثل ورود نوارة التطوعي قائدة الفريق بمحافظة الأفلاج حمساء القحطاني، بإشراف وحدة الدكتور محمد الجذلاني للتطوع.
وقالت مؤسسة وقائدة فرق ورود نوارة التطوعية نورة العقلا: "سعيدة جداً بهذه الاتفاقية مع جمعية "صون" التي لها رسالة سامية حث عليها ديننا الإسلامي وهي "حفظ النعمة" وقد نهانا الله جل وعلا عن التبذير وامتهان النعم، وكما يعلم الجميع أن الله جل وعلا قرن بقاء النعم بشكرها ((ولئن شكرتم لأزيدنكم)) ومن أعظم أسباب شكرها حفظها ومن ثم توزيعها على المحتاج بطريقة آمنة لتصل لمستحقيها".
وأضافت العقلاء "كل التقدير والامتنان للقائمين على جمعية "صون" ولكل من ساهم في توقيع هذه الاتفاقية، والشكر لفريقنا فرع الأفلاج وعلى رأسهم زميلتي حمساء القحطاني ورواد الفريق لهم مني أعظم عبارات الشكر والثناء.
وتهدف الاتفاقية لتبادل الخبرات بين الجهتين، حيث تقدم "صون" جانب التدريب لأعضاء الفريق فيما يختص بمبادراتها وأنشطتها وخدماتها التي تقدمها للمستفيدين، كما تهدف لمشاركة المتطوعين بالفريق في برامجها الميدانية الموسمية، في التنظيم والتوزيع والأعمال الإدارية بما يتناسب مع المتطوعين،
وتنص الاتفاقية على أن يقدم فريق ورود نوارة الخدمات اللوجستية والمساندة بحسب كل برنامج تقدمه الجمعية، والتشارك مع الجمعية في الدورات التدريبية التطوعية واللقاءات والندوات التي تختص بالتطوع، بما يحقق الأهداف السامية للعمل التطوعي في المملكة العربية السعودية، وما حثت عليه رؤية المملكة 2030 من الاحترافية والتميز، لتحقيق التنمية المستدامة ونهضة الوطن.
جدير بالذكر أن فرق ورود نوارة التطوعية بدأت في مدينة الرياض عام 2016، ثم افتتح فريق المنطقة الشرقية، والأفلاج، وحوطة بني تميم، وقريبا في منطقة حائل، ويقدم خدماته لجميع فئات المجتمع بما يخدم رسالته وهدفه الرئيس "أن من العطاء سعادة".