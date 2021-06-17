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انتبهي من الحسد والعين
منذ 46 دقيقة
460
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التعليقات
تعليق
عدد التعليقات : 2
منذ 8 دقائق
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أحدث التعليقات
المهم
وغنيمات وبرقا ومدري ايش
تعليق
يقدمان عرض إستخرائي في الشارع تفاهه وسماجة وقلة أدب ليس بعدها اي مهارة بالله يا إعلامنا الفاسد !
أبو عبدالله الحربي
لم يعد خافي على الجميع والوضع السيئ لدول العربية مؤمرات ك الضالين والغرض واضح الحقوق لاتاتي الى بفكر حقوق وليس ضلال على وطن لك...
عبدالله
شاهت الوجوه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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