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ضب يفاجئ مواطن داخل منزله

منذ 46 دقيقة
382

التعليقات

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المهم
وغنيمات وبرقا ومدري ايش
تعليق
يقدمان عرض إستخرائي في الشارع تفاهه وسماجة وقلة أدب ليس بعدها اي مهارة بالله يا إعلامنا الفاسد !
أبو عبدالله الحربي
لم يعد خافي على الجميع والوضع السيئ لدول العربية مؤمرات ك الضالين والغرض واضح الحقوق لاتاتي الى بفكر حقوق وليس ضلال على وطن لك...
عبدالله
شاهت الوجوه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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