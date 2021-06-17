اختتام دورة مهارات الإكسل لـ 29 من مستفيدي الضمان الاجتماعي بـ"تبوك"

عطاالله العمراني (صدى):
اختتمت مساء اليوم الخميس دورة مهارات الإكسل المتقدمة، والتي ينظمها فرع وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع مركز مرافئ المجد للتدريب لمستفيدي الضمان الاجتماعي بتبوك
وذلك ضمن اطار مذكرة التعاون المشترك التي تهدف الى تفعيل الشراكة المجتمعية بين فرع الوزارة ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة تبوك وبين القطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة ضمن رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني التي من ضمنها برنامج التمكين لتدريب وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي ،وتابعيهم لتمكينهم من الإندماج بسوق العمل.
وقد استفاد من هذه الدورة 29 متدربا ،ومتدربة من عدة مناطق بالمملكة .وأوضحت مديرة مركز مرافئ المجد للتدريب بتبوك الأستاذة العنود بنت خالد البلوي ان عدد المستفيدين من الدورات السابقة تجاوز 208 متدربا ،ومتدربة منحت لهم دورات مجانية تخص الأسرة،وتؤهلهم إلى سوق العمل تم من خلالها منحهم شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،وقد أثنى المتدربون والمتدربات على جهود المركز في تحقيق الاستفادة المرجوة من مثل هذه الدورات .