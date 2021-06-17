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بالصور .. لاعبو منتخبي بلجيكا والدنمارك يكرمون "إريكسن" بطريقة مؤثرة

منذ 15 دقيقة
1314
بالصور .. لاعبو منتخبي بلجيكا والدنمارك يكرمون "إريكسن" بطريقة مؤثرة

وكالات (صدى):
حرص لاعبو منتخبي بلجيكا والدنمارك على تكريم اللاعب ”كريستيان إريكسن“ الذي سقط مغشيًا عليه يوم السبت الماضي خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا.

وقام اللاعبين بإخراج الكرة في الدقيقة العاشرة من مباراة الفريقين في بطولة ”يورو 2020″، ثم وجهوا التحية لـ"إريكسن" بالتصفيق له، واختاروا الدقيقة 10 لفعل هذا الأمر في إشارة لقميص اللاعب الذي يحمل أيضا رقم 10.

كما تفاعل معهم جمهور الدنمارك ورفعوا لافتة كبيرة كتب عليها ”كل الدنمارك معك يا كريستيان“.

يذكر أن ”إريكسن“ خضغ لإنعاش قلبي حينما سقط في الملعب، وأكد الأطباء حاجته لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب.

 

الدنمارك
فنلندا
بلجيكا
إريكسن
كريستيان إريكسن

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
شاهت الوجوه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نشاز الدغيثر
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خمبله
طب بدل ماتجبرونا ناخذ اللقاح سوو لنا تعهد منكم بخلوه من الاعراض وتحملكم الاثار الجانبيه

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