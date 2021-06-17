علامات خطيرة تظهر في العين كدليل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

أميرة خالد (صدى):
يظهر على بعض الأشخاص علامات في العين كمؤشر واضح على ارتفاع الكوليسترول في الدم والذي يحذر من خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
وتتضمن أبزر هذه العلامات وجود حلقة زرقاء في العيون والتي تتشكل بالقرب من الجزء الخارجي من القرنية والجزء الأمامي الصافي من العين.
وتشتمل العلامات أيضًا على ترسبات "هولينهورست" والتي من المحتمل أن تسبب العمى وهي وجود ترسبات لوحظت داخل أحد الشرايين الصغيرة داخل العين.
وفي هذه الحالة لا يصل الدم إلى الأنسجة التي كان متجها إليها وبالتالي لا يصل الأكسجين أيضًا؛ وينتج عن هذا فقدان سريع في غضون ساعات للوظيفة لا رجعة فيه، والذي يمكن أن يشمل عمى العين المصابة اعتمادًا على موقع الانسداد.
وتميل هذه الرواسب للظهور على الجفون العلوية والسفلية بالقرب من الزاوية الداخلية للعين، وغالبًا ما تتطور بشكل متماثل حول العينين.