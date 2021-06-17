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علامات خطيرة تظهر في العين كدليل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

منذ ساعة
1679
علامات خطيرة تظهر في العين كدليل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

أميرة خالد (صدى):
يظهر على بعض الأشخاص علامات في العين كمؤشر واضح على ارتفاع الكوليسترول في الدم والذي يحذر من خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وتتضمن أبزر هذه العلامات وجود حلقة زرقاء في العيون والتي تتشكل بالقرب من الجزء الخارجي من القرنية والجزء الأمامي الصافي من العين.

وتشتمل العلامات أيضًا على ترسبات "هولينهورست" والتي من المحتمل أن تسبب العمى وهي وجود ترسبات لوحظت داخل أحد الشرايين الصغيرة داخل العين.

وفي هذه الحالة لا يصل الدم إلى الأنسجة التي كان متجها إليها وبالتالي لا يصل الأكسجين أيضًا؛ وينتج عن هذا فقدان سريع في غضون ساعات للوظيفة لا رجعة فيه، والذي يمكن أن يشمل عمى العين المصابة اعتمادًا على موقع الانسداد.

وتميل هذه الرواسب للظهور على الجفون العلوية والسفلية بالقرب من الزاوية الداخلية للعين، وغالبًا ما تتطور بشكل متماثل حول العينين.

 

النوبة القلبية
فقدان البصر
الكوليسترول
السكتة الدماغية
الشرايين

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
وغنيمات وبرقا ومدري ايش
تعليق
يقدمان عرض إستخرائي في الشارع تفاهه وسماجة وقلة أدب ليس بعدها اي مهارة بالله يا إعلامنا الفاسد !
أبو عبدالله الحربي
لم يعد خافي على الجميع والوضع السيئ لدول العربية مؤمرات ك الضالين والغرض واضح الحقوق لاتاتي الى بفكر حقوق وليس ضلال على وطن لك...
عبدالله
شاهت الوجوه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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