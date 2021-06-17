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الإطاحة بشاب اغتصب قاصرتين وتعمد إجهاضهما بطريقة وحشية

منذ ساعة
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الإطاحة بشاب اغتصب قاصرتين وتعمد إجهاضهما بطريقة وحشية

إدنبرة (صدى):
أدانت محكمة في إسكتلندا شابا بتهمة اغتصاب قاصرتين قبل عدة سنوات، كما حاول إجهاضهما بطريقة وحشية.

وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2013 عندما كان الجاني أوليفر باري يبلغ من العمر 14 عاما، حيث اغتصب الفتاة الأولى البالغة من العمر 13 عاما، بعدما أوهمها أنها شخصية مميزة.

وذكرت الفتاة أنه كان يشعرها أنها مميزة في دقيقة لكنه تحول بعد ذلك، وأساء معاملتها، كما ضربها بوحشية عندما علم أنها حامل منه.

وأشارت الضحية الثانية أن "باري" اغتصبها في مبنى وموقف للسيارات في مناسبات مختلفة، كما كان يجبرها على العزلة، فضلا عن أنه ضربها من أجل إجهادها مضيفة أنها أخفت كل هذا عن أسرتها.

وتسبب الجاني في معاناة الفتاتين من صدمة واكتئاب وأزمات نفسية، وبعد مرور عدة سنوات تقدمت الضحايا ببلاغ ضده، وتم إدانته بالتهم الموجهة إليه، ومن المقرر الحكم عليه في أغسطس المقبل.

 

اغتصاب
اكتئاب
إسكتلندا
صدمة نفسية
جرائم اغتصاب

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
وغنيمات وبرقا ومدري ايش
تعليق
يقدمان عرض إستخرائي في الشارع تفاهه وسماجة وقلة أدب ليس بعدها اي مهارة بالله يا إعلامنا الفاسد !
أبو عبدالله الحربي
لم يعد خافي على الجميع والوضع السيئ لدول العربية مؤمرات ك الضالين والغرض واضح الحقوق لاتاتي الى بفكر حقوق وليس ضلال على وطن لك...
عبدالله
شاهت الوجوه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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