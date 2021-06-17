الإطاحة بشاب اغتصب قاصرتين وتعمد إجهاضهما بطريقة وحشية

إدنبرة (صدى):
أدانت محكمة في إسكتلندا شابا بتهمة اغتصاب قاصرتين قبل عدة سنوات، كما حاول إجهاضهما بطريقة وحشية.
وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2013 عندما كان الجاني أوليفر باري يبلغ من العمر 14 عاما، حيث اغتصب الفتاة الأولى البالغة من العمر 13 عاما، بعدما أوهمها أنها شخصية مميزة.
وذكرت الفتاة أنه كان يشعرها أنها مميزة في دقيقة لكنه تحول بعد ذلك، وأساء معاملتها، كما ضربها بوحشية عندما علم أنها حامل منه.
وأشارت الضحية الثانية أن "باري" اغتصبها في مبنى وموقف للسيارات في مناسبات مختلفة، كما كان يجبرها على العزلة، فضلا عن أنه ضربها من أجل إجهادها مضيفة أنها أخفت كل هذا عن أسرتها.
وتسبب الجاني في معاناة الفتاتين من صدمة واكتئاب وأزمات نفسية، وبعد مرور عدة سنوات تقدمت الضحايا ببلاغ ضده، وتم إدانته بالتهم الموجهة إليه، ومن المقرر الحكم عليه في أغسطس المقبل.