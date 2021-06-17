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الحوار خرب التصوير عليه

منذ 12 دقيقة
228

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نشاز الدغيثر
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خمبله
طب بدل ماتجبرونا ناخذ اللقاح سوو لنا تعهد منكم بخلوه من الاعراض وتحملكم الاثار الجانبيه
فيصل
لعن الله الفقر انه عذاب

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