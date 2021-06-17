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سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي

منذ 7 دقائق
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سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي

الرياض (صدى):
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية، من فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة نيابة عن سمو وزير الخارجية، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية تشاد شريف محمد زين.

ورحب معالي الوزير قطان، بوزير خارجية جمهورية تشاد والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الأمير محمد بن سلمان
رسالة خطية
المجلس العسكري الانتقالي التشادي

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نشاز الدغيثر
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