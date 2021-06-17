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هيئة المنافسة توضح أبرز الممارسات المحظورة

منذ 20 دقيقة
1322
هيئة المنافسة توضح أبرز الممارسات المحظورة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن المادة الخامسة من نظام المنافسة تحظر الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشات.

وتضم هذه الممارسات المحظورة سواء كانت محتوية أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها "الإخلال بالمنافسة".

واختصت بالذكر الفقرة "8" والتي تنص على التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

وتشتمل العقوبة وفقُا للمادة (19) من نظام المنافسة غرامة مالية لا تتجاوز (109) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية مثل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عقد استحالة تقدير المبيعاته.

وتشتمل العقوبة أيضًا إيقاع غرامة لا تتجاوز 3 اضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة نشر المخالفة ينشر القرار أو الحكم بالعقوبة على نفقة المخالفه بعد اكتساب أي منهما الصقة النهائية.

 

المخالفات
هيئة المنافسة
الغرامات المالية
العقود
الاتفاقيات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نشاز الدغيثر
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خمبله
طب بدل ماتجبرونا ناخذ اللقاح سوو لنا تعهد منكم بخلوه من الاعراض وتحملكم الاثار الجانبيه
فيصل
لعن الله الفقر انه عذاب

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