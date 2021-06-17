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شاب ينهي حياة شقيقته وزوجها بسكين

منذ 40 دقيقة
663
شاب ينهي حياة شقيقته وزوجها بسكين

دمشق (صدى):
شهدت محافظة السويداء جنوب سوريا جريمة بشعة ارتكبها شاب بحق شقيقته وزوجها لكونهما أقاما الزفاف دون موافقة الأهل.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما رفضت أسرة الزوجة زواجها من "علي العنيزي"، فاتفق الأخير مع عروسه على إتمام الزفاف دون موافقة الأهل فيما يعرف بـ"زواج الخطيفة"، وهو عبارة عن اتفاق مسبق بين الفتاة والشاب بأن يقوم بخطفها حتى يتم تحديد موعد الزواج وإتمام تفاصيل الزواج مع الأهل.

وبعد تنفيذ هذا الخطف تدخل بعض الأفراد للإصلاح بين "العنيزي" وأسرة زوجته، وتم بالفعل الصلح، كما قام الزوج بزيارة أهل زوجته وحصل الزوجان على الأمان، وبعد مرور 6 أشهر، حل شقيق الزوجة ضيفا عليهما في منزلهما، وفي الليل نفذ جريمته ثم لاذ بالفرار.

 

 

سوريا
قتل
الزواج
جرائم قتل
زواج الخطيفة

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5152
منذ 25 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129358
منذ 6 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نشاز الدغيثر
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خمبله
طب بدل ماتجبرونا ناخذ اللقاح سوو لنا تعهد منكم بخلوه من الاعراض وتحملكم الاثار الجانبيه
فيصل
لعن الله الفقر انه عذاب

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