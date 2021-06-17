شاب ينهي حياة شقيقته وزوجها بسكين

دمشق (صدى):
شهدت محافظة السويداء جنوب سوريا جريمة بشعة ارتكبها شاب بحق شقيقته وزوجها لكونهما أقاما الزفاف دون موافقة الأهل.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما رفضت أسرة الزوجة زواجها من "علي العنيزي"، فاتفق الأخير مع عروسه على إتمام الزفاف دون موافقة الأهل فيما يعرف بـ"زواج الخطيفة"، وهو عبارة عن اتفاق مسبق بين الفتاة والشاب بأن يقوم بخطفها حتى يتم تحديد موعد الزواج وإتمام تفاصيل الزواج مع الأهل.
وبعد تنفيذ هذا الخطف تدخل بعض الأفراد للإصلاح بين "العنيزي" وأسرة زوجته، وتم بالفعل الصلح، كما قام الزوج بزيارة أهل زوجته وحصل الزوجان على الأمان، وبعد مرور 6 أشهر، حل شقيق الزوجة ضيفا عليهما في منزلهما، وفي الليل نفذ جريمته ثم لاذ بالفرار.