بالفيديو.. مرام البلوشي: جالي انسداد رئوي تسبب لي في جلطة

خالد الظفيري (صدى):
تحدثت الفنانة الكويتية مرام البلوشي عن تفاصيل الوعكة الصحية الخطيرة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية ومطمئنة متابعيها على حالتها الصحية.
ونشرت "البلوشي" مقطع فيديو لها على "سناب شات" قالت فيه: "الحمد لله بفضل الله تعالى أنا بخير، كلكم تدرون إني تعرضت لوعكة صحية خطيرة.. وأشكر من كل قلبي كل من دعالي.. بفضل دعواتكم قدرت أعدي الأزمة".
وتابعت حديثها: "اللي حصلي بالتفصيل هو التهاب رئوي حاد نتج عنه نقص أكسجين وانسداد بالشرايين وتسبب في جلطة والحمد لله أنا بسميها أزمة وعدت على خير".
ووجهت "مرام" اللوم لكل من روج لشائعة وفاتها قائلة: "أنا بعتب عليكم قبل ما تطلقون خبر تأكدوا أو خذوه من مصدره، دلوقت تموتون الناس وتطلقوهم، أنا ما رضيت أرد لأني كنت تعبانة وما كنت أبغى حد يخاف عليا ولا حد يقلق".
وأوضحت أن المستشفى سمحت لها بالمغادة عقب تحسن حالتها الصحية مضيفة: "الحمد الله أنا بخير والمستشفى سمحت لي بالخروج بعد تحسن حالتي".
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا سابقًا يفيد بنقل مرام البلوشي للعناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية وإرهاق شديد.
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