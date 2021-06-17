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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بني حسن تنشر محتوى حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً "

منذ 15 ساعة
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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بني حسن تنشر محتوى حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً "

سعيد العجل (صدى):
بالتعاون مع البلدية، هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بني حسن بالباحة تنشر محتوى حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً "

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة نشر المحتوى التوعوي لحملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ". وذلك بنشر مضامين الحملة من خلال اللوحات في الطرق الرئيسة والأماكن العامة بالتعاون مع بلدية محافظة بني حسن ، في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتهدف الحملة التي جاءت بشعار (فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن) إلى حماية الأمن الفكري للمجتمع ، والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك، عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نشاز الدغيثر
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خمبله
طب بدل ماتجبرونا ناخذ اللقاح سوو لنا تعهد منكم بخلوه من الاعراض وتحملكم الاثار الجانبيه
فيصل
لعن الله الفقر انه عذاب

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