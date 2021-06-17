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نهاية مأساوية لمغتصب النساء على يد 200 امرأة

منذ ساعة
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نهاية مأساوية لمغتصب النساء على يد 200 امرأة

نيودلهي (صدى):
كشف مقطع فيديو تفاصيل مروعة تتعلق بمقتل شخص أدين بتعمد اغتصاب عشرات النساء في الهند، وقتل وتعذيب أخريات قبل 17 عامًا.

وأوضح الفيديو تفاصيل مقتل المغتصب والقاتل الشهير أكو ياداف، على أيدي 200 امرأة، طعنا خارج المحكمة قصاصًا وانتقامًا منه، حيث وقع حادث الاقتصاص في العام 2004، أثناء خروج ياداف من باحة محكمة مقاطعة ناجبور.

وسردت الناشطة الهندية، سواستي شوكلا بويك تفاصيل دقيقة للحظات الأخيرة في حياة المغتصب ياداف، في أغسطس 2004، مؤكدة أن أكثر من 200 امرأة هاجمت محكمة مقاطعة ناجبور، التي كانت تحاكم المجرم، مستخدمين السكاكين والحجارة ومسحوق الفلفل الحار، وتمكنّوا من الوصول للمغتصب وقتله طعنا، وقطع عضوه الذكري.

وقالت أن ياداف يقف وراء 3 جرائم قتل على الأقل، هذا إلى جانب اغتصاب وتعذيب 40 امرأة على مدار 13 عاما، مشيرة إلى أنه تمكّن طيلة سنوات عديدة من الإفلات من جرائمه عن طريق الرشاوي.

الهند
النساء
رشاوي
مغتصب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13490
منذ دقيقة
وقع له وقعة - وقع بين أيدي من لا يرحمن مجرما وقع في قبضتهن

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نشاز الدغيثر
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خمبله
طب بدل ماتجبرونا ناخذ اللقاح سوو لنا تعهد منكم بخلوه من الاعراض وتحملكم الاثار الجانبيه
فيصل
لعن الله الفقر انه عذاب

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