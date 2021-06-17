نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مشاريبوف: أتمنى اللعب مع النصر في الموسم المقبل

منذ ساعة
1883
مشاريبوف: أتمنى اللعب مع النصر في الموسم المقبل

طلال الغامدي (صدى):
أبدى النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، المحترف في صفوف النصر، والمعار حاليًا إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي رغبته في اللعب مع النصر في الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد انضم إلى النصر في فبراير الماضي لكن الأخير لم يستطيع تسجيل اللاعب بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية حينها، واضطر إلى إعارته إلى النادي الإماراتي.

وقال إن لديه صديق سبق له اللعب في الدوري السعودي، لافتا إلى أن الأخير أكد له أن اللعب في الدوري السعودي سهل، وذلك بحسب تصريحاته لـ "championatasia".

ونوه بأنه سعيد بالفوز بالكأس مع شباب الأهلي الإماراتي، مؤكدًا أن علاقته مع رئيس النادي جيدة.

 

نادي النصر
النصر
الأهلي
نادي الأهلي
شباب الأهلي الإماراتي

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2484
منذ 4 دقائق
كما يتمنى الفقر أن يصبح مثل الزعيم لكن هيهات،،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية صياحكم طرب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نشاز الدغيثر
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خمبله
طب بدل ماتجبرونا ناخذ اللقاح سوو لنا تعهد منكم بخلوه من الاعراض وتحملكم الاثار الجانبيه
فيصل
لعن الله الفقر انه عذاب
د محمد ماجد بخش
يظهر في عز ألمه ويخفي عن الناس جروحه فنان حقيقي وعصامي بدأ حياته بألبوم المليون ريال واستمر ملكا في الشعر الشعبي قبل أن لا...

أخر الأخبار

بالفيديو.. مرام البلوشي: جالي انسداد رئوي تسبب لي في جلطة
بالفيديو.. مرام البلوشي: جالي انسداد رئوي تسبب لي في جلطة
منذ 4 دقائق 126
سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي
سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي
منذ 7 دقائق 1172
شاب ينهي حياة شقيقته وزوجها بسكين
شاب ينهي حياة شقيقته وزوجها بسكين
منذ 14 دقيقة 288
ضبط 2909 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
ضبط 2909 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
منذ 29 دقيقة 1409
صورني مع الحلال
صورني مع الحلال
منذ 38 دقيقة 478
الرفق بين الحيوانات
الرفق بين الحيوانات
منذ 38 دقيقة 329
حارس مرمى يتسبب بهدف طريف في مرماه
حارس مرمى يتسبب بهدف طريف في مرماه
منذ 38 دقيقة 418
"التأمينات": يمكن للموظف التقدم بطلب استبعاده من سجل المؤسسة عن طريق التأمينات أونلاين
"التأمينات": يمكن للموظف التقدم بطلب استبعاده من سجل المؤسسة عن طريق التأمينات أونلاين
منذ 40 دقيقة 1526
"النقل" تدعو مرتادي طريق "المدينة المنورة - مكة المكرمة" للحذر
"النقل" تدعو مرتادي طريق "المدينة المنورة - مكة المكرمة" للحذر
منذ 46 دقيقة 1481
نهاية مأساوية لمغتصب النساء على يد 200 امرأة
نهاية مأساوية لمغتصب النساء على يد 200 امرأة
منذ 55 دقيقة 853