مشاريبوف: أتمنى اللعب مع النصر في الموسم المقبل

طلال الغامدي (صدى):
أبدى النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، المحترف في صفوف النصر، والمعار حاليًا إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي رغبته في اللعب مع النصر في الموسم المقبل.
وكان اللاعب قد انضم إلى النصر في فبراير الماضي لكن الأخير لم يستطيع تسجيل اللاعب بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية حينها، واضطر إلى إعارته إلى النادي الإماراتي.
وقال إن لديه صديق سبق له اللعب في الدوري السعودي، لافتا إلى أن الأخير أكد له أن اللعب في الدوري السعودي سهل، وذلك بحسب تصريحاته لـ "championatasia".
ونوه بأنه سعيد بالفوز بالكأس مع شباب الأهلي الإماراتي، مؤكدًا أن علاقته مع رئيس النادي جيدة.