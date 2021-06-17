الفاشينيستا "العنود" تخطف الأنظار بسبب تشابهها مع ريم عبدالله

أميرة خالد (صدى):
استطاعت الفاشينيستا السعودية "العنود" خطف أنظار المتابعين بسبب التشابه الكبير بينها وبين الفنانة ريم عبدالله.
وظهرت "العنود" في صورة لها وهى ترتدي الزي التقليدي السعودي لتظهر بملامح قريبة جدًا من الفنانة ريم عبدالله كما شبهها المتابعون.
وتداول المتابعون صورة "العنود" وتصدر هاشتاغ "العنود شبيهة ريم عبدالله" تريند "تويتر" وتفاعل المتابعون على الصورة مؤكدين التشابيه الكبير بينهما.
تجدر الإشارة إلى أن "العنود" هي فاشينيستا من منطقة عسير في جنوب المملكة، ودائمًا ما تنشر بعض المقاطع لها عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.