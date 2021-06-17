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الفنان خالد عبدالرحمن في جبل منجد

منذ 29 دقيقة
339

التعليقات

ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 299
منذ دقيقتين
وش نسوي فيه نصفقله مثلا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
القوة هي عقدة الأمريكي
بوزياد
راح يطحنونه مثل الشورما وممكن يطحنون اهله وعشيرته فاكر نفسه في اوروبا
ابو رياض الحربي
وش نسوي فيه نصفقله مثلا
سعود
الله يرحمه قتل ولاحولك احد
ابو زياد
هذا غاز ياهوه

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