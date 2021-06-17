شاب يستيقظ بعد ستة شهور من غيبوبة يجد نفسه كالطفل الرضيع

ساكرمينتو (صدى):
تعرض شاب في كاليفورنيا للإصابة بالغيبوبة التي إستمرت 6 أشهر بسبب أعراض تشبه الزكام، ثم إستيقظ ليجد حياته قد تغيرت تماما.
تفصيلا، استيقظ شاب أميركي من غيبوبته، التي استمرت 6 أشهر، ليجد نفسه مثل «طفل حديث الولادة»، لا يتذكر شيئاً من حياته الماضية، وغير قادر على الكلام أو المشي أو الكتابة، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.
وأصيب الشاب، البالغ من العمر 26 عاما، بأعراض تشبه الزكام في عام 2017، واعتقد في البداية أنه سيتعافى في غضون أيام قليلة، لكن الأمور ساءت وتدهورت حالته حتى إنه أصيب بالهذيان الشديد وقام أصدقاؤه بنقله إلى المستشفى.
وأكد الأطباء حينها إن بروسر مصاب بمرض التهاب الدماغ المناعي الذاتي، وهي حالة قاتلة تسبب تورماً في الدماغ.