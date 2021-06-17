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شاب يستيقظ بعد ستة شهور من غيبوبة يجد نفسه كالطفل الرضيع

منذ 23 دقيقة
327
شاب يستيقظ بعد ستة شهور من غيبوبة يجد نفسه كالطفل الرضيع

ساكرمينتو (صدى):
تعرض شاب في كاليفورنيا للإصابة بالغيبوبة التي إستمرت 6 أشهر بسبب أعراض تشبه الزكام، ثم إستيقظ ليجد حياته قد تغيرت تماما.

تفصيلا، استيقظ شاب أميركي من غيبوبته، التي استمرت 6 أشهر، ليجد نفسه مثل «طفل حديث الولادة»، لا يتذكر شيئاً من حياته الماضية، وغير قادر على الكلام أو المشي أو الكتابة، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وأصيب الشاب، البالغ من العمر 26 عاما، بأعراض تشبه الزكام في عام 2017، واعتقد في البداية أنه سيتعافى في غضون أيام قليلة، لكن الأمور ساءت وتدهورت حالته حتى إنه أصيب بالهذيان الشديد وقام أصدقاؤه بنقله إلى المستشفى.

وأكد الأطباء حينها إن بروسر مصاب بمرض التهاب الدماغ المناعي الذاتي، وهي حالة قاتلة تسبب تورماً في الدماغ.

غيبوبة
كاليفورنيا
طفل حديث الولادة
الزكام
التهاب الدماغ المناعي الذاتي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
القوة هي عقدة الأمريكي
بوزياد
راح يطحنونه مثل الشورما وممكن يطحنون اهله وعشيرته فاكر نفسه في اوروبا
ابو رياض الحربي
وش نسوي فيه نصفقله مثلا
سعود
الله يرحمه قتل ولاحولك احد
ابو زياد
هذا غاز ياهوه

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