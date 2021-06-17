بالفيديو.. استشاري: الفطر الأسود يظهر بالأعضاء الداخلية أيضًا وليس الوجه فقط

أميرة خالد (صدى):
تحدث الدكتور ناصر توفيق، أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد، عن أطول مدة للإصابة بفيروس كورونا وكيفية تحوره إلى الفطر.
وأوضح "توفيق" أن الطريقة الوحيدة لمعرفة وجود "كورونا" هو فحص الـ PCR والذي يمكن أن يظل إيجابي لمدة تصل إلى 3 أشهر.
وأضاف: "وجدنا إن الأشخاص المصابون بكورونا يصابون بأمراض صحية أخرى مثل الفطر، وكان بيظهر في العين أو الوجه الآن يظهر في الرئة والأعضاء الداخلية".
وأشارالدكتور ناصر توفيق أنه لم يعد هناك سن محدد للإصابة بكورونا ففي البداية كان المعرض لها الكبار في السن وأصحاب الأمراض المزمنة أما الآن فأي شخص معرض للإصابة بكورونا وربما يصاب بكورونا أخرى.