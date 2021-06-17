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أبرز عيوب الرجيم المائى

منذ ساعة
1330
أبرز عيوب الرجيم المائى

أميرة خالد (صدى):
يقبل الكثير على الرجيم المائى لانقاص الوزن بشكل فعال،فهي حمية تشمل التوقف عن تناول الطعام والاكتفاء بشرب الماء فقط لفترة من الوقت.

وقال أبتون مارك إستشارى التغذية: "إن نتيجة الرجيم المائي قصيرة المدى ، وتفقد الكثير من الماء وليس الدهون لذا بمجرد التوقف عن تناول الماء يجب تناول كمية قليلة من الطعام ", وفقا لموقع today.

وتعد أبرز عيوب الرجيم المائى أنه إذا لم تحصل على كمية كافية من الماء ، فإنك تخاطر بأعراض جانبية مثل الجفاف ، والذي يمكن أن يؤدي إلى الدوار والإغماء والإمساك والصداع ، على سبيل المثال لا الحصر.

ويعتبر رجيم الماء ليس نظامًا غذائيًا في الواقع فلا توجد قيود على ما تأكله ، الشرط الوحيد هو أن الماء يجب أن يكون باردًا عند شربه.

 

إنقاص الوزن
الدهون
الصداع
عيوبٌ
الرجيم المائى

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
القوة هي عقدة الأمريكي
بوزياد
راح يطحنونه مثل الشورما وممكن يطحنون اهله وعشيرته فاكر نفسه في اوروبا
ابو رياض الحربي
وش نسوي فيه نصفقله مثلا
سعود
الله يرحمه قتل ولاحولك احد
ابو زياد
هذا غاز ياهوه

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